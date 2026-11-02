به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا غنی پور گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر دپو(انبار کردن) سوخت در انباری در بهاباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات اطلاعاتی، محل دپو سوخت را شناسایی و در بازرسی از محل ۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.