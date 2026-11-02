به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله سید احمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها و رضا خوراکیان مدیر عالی حرم مطهر رضوی از جمله سخنرانان اجلاسیه هستند.

این اجلاسیه با برگزاری نشست‌های علمی تا فردا در مرکز همایش‌های آستان قدس رضوی ادامه دارد.

این اجلاسیه در پنج محور مبانی نظری و قرآنی استکبارستیزی در اندیشه امام شهید، تاریخ معاصر و استکبارستیزی در اندیشه امام شهید، راهبرد‌ها و راهبری مکتب امام شهید در مبارزه با استکبار، رسانه، افکار عمومی و جنگ نرم در جهت استکبارستیزی و نیز استکبارستیزی و مسائل جهان اسلام برگزار می‌شود.

مرحله اول و دوم یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت، مردادماه امسال در تهران و دامغان برگزار شده بود.