

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری گفت: هم‌اکنون گردنه‌های بیدسرخ، مله‌ماس، چهارزبر، خسروآباد و پلنگانه با مه‌گرفتگی مواجه هستند و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید توجه ویژه‌ای به شرایط جوی و محدودیت دید داشته باشند.

وی افزود: همچنین محور‌های صحنه، پاوه، سنقر، هلشی، کنگاور، جوانرود، بیستون، کامیاران و روانسر و کمربندی‌های غربی و شرقی استان نیز شاهد پدیده مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید هستند.

سرهنگ جعفری تصریح کرد: در شرایط مه‌آلود، استفاده از چراغ مه‌شکن یا چراغ جلو با نور پایین اهمیت زیادی دارد و رانندگان باید از روشن کردن چراغ نور بالا خودداری کنند تا دید بهتری در مسیر داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از بخارگرفتگی شیشه خودرو‌ها گفت: در صورت بخار کردن شیشه‌ها، رانندگان باید دستگاه تهویه خودرو را فعال کنند یا در صورت لزوم، شیشه سمت راننده را مقداری پایین بیاورند تا میدان دید مناسبی داشته باشند.

با توجه به تداوم مه‌گرفتگی در برخی محور‌های استان کرمانشاه، ضروری است رانندگان با توجه به شرایط مسیر، سرعت خود را تنظیم کرده و فاصله ایمن با سایر خودرو‌ها را حفظ کنند تا تردد در جاده‌های استان با کمترین خطر انجام شود.