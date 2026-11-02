مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: مهلت مجاز ثبت نهایی پرونده‌های ثبت آماری ملوانی از نود به ۱۲۰ روز افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ خلیل قاسمی افزود: این تغییر با هدف تسهیل فرآیند‌های اجرایی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای فعالان اقتصادی و ملوانان در تکمیل و ثبت نهایی پرونده‌های ثبت آماری ملوانی صورت گرفته است.

وی گفت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده، صدور ثبت آماری تنها برای مجوز‌های حرکتی امکان‌پذیر است که فاصله زمانی تاریخ خروج شناور مندرج در اطلاعات تا ثبت نهایی پرونده ثبت آماری، کمتر از ۹۰ روز باشد.

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