به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،لعیا میلانی، مسئول امور باشگاه‌های اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس اعلام سیروس احمدی، مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، آذربایجان‌غربی در سال جاری با میانگین ۸ روز در فرایند صدور مجوز باشگاه‌های ورزشی، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

وی افزود: این موفقیت در حالی به دست آمده که استان آذربایجان‌غربی در سال گذشته رتبه هفتم کشور را در این شاخص در اختیار داشت و امسال با بهبود فرایند‌ها و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، توانست جایگاه خود را به رتبه نخست ارتقا دهد.

میلانی با اشاره به حمایت‌های سجاد بیرامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: این دستاورد حاصل حمایت‌های مدیریتی، هم‌افزایی و کار گروهی مجموعه امور باشگاه‌های استان و تلاش مستمر همکاران این حوزه برای تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها و پاسخ‌گویی سریع‌تر به متقاضیان است.

کسب این رتبه ملی، گامی مؤثر در مسیر بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی در ورزش، تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه باشگاه‌داری و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان به شمار می‌رود.