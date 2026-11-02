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استان آذربایجانغربی با ثبت میانگین ۸ روز برای صدور مجوز باشگاههای ورزشی، در سال ۱۴۰۵ رتبه نخست کشور را در این حوزه به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،لعیا میلانی، مسئول امور باشگاههای ادارهکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس اعلام سیروس احمدی، مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفهای و امور باشگاههای وزارت ورزش و جوانان، آذربایجانغربی در سال جاری با میانگین ۸ روز در فرایند صدور مجوز باشگاههای ورزشی، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.
وی افزود: این موفقیت در حالی به دست آمده که استان آذربایجانغربی در سال گذشته رتبه هفتم کشور را در این شاخص در اختیار داشت و امسال با بهبود فرایندها و تسریع در رسیدگی به درخواستها، توانست جایگاه خود را به رتبه نخست ارتقا دهد.
میلانی با اشاره به حمایتهای سجاد بیرامی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانغربی، اظهار کرد: این دستاورد حاصل حمایتهای مدیریتی، همافزایی و کار گروهی مجموعه امور باشگاههای استان و تلاش مستمر همکاران این حوزه برای تسهیل فرایند صدور مجوزها و پاسخگویی سریعتر به متقاضیان است.
کسب این رتبه ملی، گامی مؤثر در مسیر بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی در ورزش، تسهیل سرمایهگذاری در حوزه باشگاهداری و توسعه زیرساختهای ورزشی استان به شمار میرود.