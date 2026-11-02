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مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران از برگزاری کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج استان خبر داد و گفت: این کمیته با هدف هماهنگی و برنامهریزی برای برگزاری رویداد ویژه مزارع الگویی برنج استان تشکیل شد.
او با اشاره به اهمیت مزارع الگویی در انتقال یافتههای پژوهشی و ترویجی به بهرهبرداران، افزود: این مزارع زمینه آشنایی کشاورزان با شیوههای نوین تولید و مدیریت مزرعه را فراهم میکنند و میتوانند در بهبود بهرهوری و ارتقای تولید برنج مؤثر باشند.
خلیلی گفت: در کمیته تخصصی مزارع الگویی برنج، موضوعات مرتبط با برنامهریزی و هماهنگیهای اجرایی رویداد، با مشارکت مسئولان، محققان، کارشناسان، مروجان و بهرهبرداران بخش کشاورزی بررسی میشود.
او افزود: رویداد ویژه مزارع الگویی برنج استان مازندران، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در محمودآباد و در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (کاپیک) برگزار میشود.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران گفت: این رویداد با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، محققان، کارشناسان، مروجان و بهرهبرداران بخش کشاورزی برگزار خواهد شد و پخش زنده برنامه نیز از شبکه برکت استانی در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.