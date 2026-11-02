شهید علی لندی ، نوجوان فداکاری اهل شهرستان ایذه استان خوزستان بود که با ایثارگری خود امروز الگوی فداکاری و جانفشانی است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیام اخیرشان خطاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی به مجاهدت‌های شهید علی لندی نوجوان ایثارگری خوزستانی اشاره کردند.

این نوجوان فداکار اهل شهرستان ایذه در استان خوزستان بود که با ایثارگری و جانفشانی جان مادر و خواهر یک شهید گرانقدر را در حادثه آتش سوزی نجات داد و خود دچار سوختگی شدید شد که پس از دو هفته بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید علی لندی از نسل نوجوانان مجاهدی همچون شهیدان بهنام محمدی، حسین فهمیده و غلامرضا رخش می‌باشد که با فداکاری در راه دفاع از میهن اسلامی و کمک به هموطنان خود جان خویش را فدا کردند.