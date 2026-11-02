به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدطاهر دغلاوی با اشاره به آغاز عملیات برداشت محصول برنج در مزارع حمیدیه اظهار داشت: برداشت به‌موقع و اصولی شلتوک، نقش مهمی در حفظ کیفیت محصول، کاهش ریزش دانه‌ها و جلوگیری از افزایش ضایعات دارد؛ ازاین‌رو، کشاورزان باید با رعایت توصیه‌های فنی و تنظیم مناسب تجهیزات برداشت، نسبت به جمع‌آوری محصول اقدام کنند.

وی افزود: توجه به نحوه حمل‌ونقل، خشک‌کردن و نگهداری شلتوک پس از برداشت نیز از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت محصول و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید برنج به شمار می‌رود.

دغلاوی در پایان بر ضرورت رعایت اصول فنی در تمامی مراحل برداشت و پس از برداشت تأکید کرد و از کشاورزان خواست برای کاهش ضایعات و حفظ سرمایه تولید، از راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی بهره‌گیری کنند.