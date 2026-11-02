مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش مراجعه افراد با علائم تنفسی به مراکز درمانی دولتی استان خبر داد و گفت: در هفته نخست آبان‌ماه ۸ هزار و ۸۸۶ نفر با علائم بیماری‌های تنفسی به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جهانبخش یوسفی مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: همزمان با افزایش مراجعات، میزان نمونه‌های مثبت آنفلوانزا نیز روند صعودی داشته و نسبت به هفته پایانی مهرماه ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به نتایج آزمایش‌های انجام‌شده افزود: در هفته نخست آبان‌ماه، چهار درصد نمونه‌های بررسی‌شده از نظر ابتلا به کووید ۱۹ مثبت بوده، در حالی که میزان نمونه‌های مثبت آنفلوانزا به ۳۶.۶ درصد رسیده است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، تزریق واکسن آنفلوانزا را برای گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، کودکان، مادران باردار، افراد دارای نقص ایمنی و مبتلایان به بیماری‌های مزمن قلبی، عروقی، ریوی، کلیوی و کبدی مهم دانست.

یوسفی شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۳۰ ثانیه، استفاده از ماسک به‌ویژه در فضا‌های بسته و شلوغ، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، خودداری از دست دادن و رعایت فاصله حداقل دو متری با افراد مبتلا را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از انتقال ویروس برشمرد.

وی درباره مراقبت و درمان بیماران نیز گفت: در موارد خفیف، استراحت در منزل، مصرف مایعات کافی و استفاده از استامینوفن می‌تواند به بهبود بیمار کمک کند؛ اما افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کسانی که با علائمی مانند تب کنترل‌نشده، تنگی نفس، درد قفسه سینه، سرفه شدید و مداوم، ضعف شدید، ناتوانی در تحمل غذا یا سردرد شدید مواجه هستند، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند.