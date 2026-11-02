به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: پیمایش ملی سنجش سلامت جامعه کار و تولید، با هدف دستیابی به تصویری علمی، دقیق و مبتنی بر شواهد از وضعیت سلامت شاغلان، هم‌زمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است.

ابراهیم مهرجو افزود: این پیمایش با گردآوری داده‌های میدانی از بنگاه‌های اقتصادی منتخب، زمینه شناسایی نیازها، مسائل و اولویت‌های سلامت نیروی کار را فراهم می‌کند تا مبنایی برای تدوین و اجرای برنامه‌های مؤثر در این حوزه باشد.

وی با اشاره به آغاز مرحله اجرایی این طرح ادامه داد: در گام نخست، تیم‌های اجرایی با حضور در واحدهای تولیدی و صنعتی منتخب، فرایند مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه‌های تخصصی را آغاز کرده‌اند.

انتخاب بنگاه‌ها با توجه به تنوع نیروی انسانی و تفاوت شرایط کاری انجام می‌شود تا اطلاعات گردآوری‌شده، تصویری جامع‌تر از وضعیت سلامت شاغلان و جامعه کارگری استان ارائه دهد.

مهرجو با تأکید بر اهمیت مشارکت و همکاری بنگاه‌های اقتصادی در اجرای موفق این طرح ملی افزود: «شناخت علمی و دقیق وضعیت سلامت جامعه کار و تولید، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شاغلان است. نتایج این پیمایش می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های هدفمند و مبتنی بر شواهد را در حوزه سلامت نیروی کار و خدمات اجتماعی جامعه کارگری فراهم کند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نتایج این پیمایش می‌تواند در طراحی و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در زمینه ارتقای سبک زندگی سالم، پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، کنترل خشم، آموزش مهارت‌های فرزندپروری و حمایت از سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت در جامعه کارگری مؤثر باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی شفاف و جلب مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و جامعه کارگری تأکید کرد و اجرای دقیق این پیمایش را گامی مهم در جهت شناخت بهتر مسائل سلامت شاغلان و ارتقای سطح سلامت جامعه کار و تولید دانست.