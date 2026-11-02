استاندار آذربایجان‌غربی افتتاح بارگاه شمس تبریزی را رویدادی مهم در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانسته و گفت: این پروژه پس از سال‌ها توقف، با تلاش شبانه‌روزی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تکمیل و به قطب فرهنگی و گردشگری تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در برنامه «منظر» صداوسیمای مرکز استان، مجموعه تاریخی حسنلو را مقصد بعدی برنامه‌های استان برای ثبت جهانی معرفی کرده و افزود: توسعه گردشگری، بوم‌گردی و زیرساخت‌های ورزشی منطقه از برنامه‌های مهم برای رونق اقتصادی نقده است.

وی همچنین توسعه مرز‌های بازرگان، رازی، سرو و تمرچین را از اولویت‌های استان برشمرده و خاطرنشان کرد: نوسازی پایانه‌ها، توسعه گمرکات، مشارکت بخش خصوصی و تکمیل زیرساخت‌های مرزی، زمینه‌ساز رونق تجارت، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی محور ایواوغلی را نیز طرحی راهبردی برای توسعه تجارت و لجستیک کشور دانسته و افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای آزادراه مرند ـ ایواوغلی ـ چشمه‌ثریا در دستورکار است.

رحمانی همچنین با اشاره به بهره‌برداری از توسعه مسیر ایواوغلی ـ بازرگان در نیمه نخست سال آینده، تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و اجرای طرح‌های پایاب کشاورزی در شوط و پیرانشهر، اضافه کرد: آثار این پروژه‌ها به‌تدریج در توسعه و اشتغال استان نمایان خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به افزایش حجم آب دریاچه ارومیه، بر تداوم پویش «رود روان»، ساماندهی رودخانه‌ها و مشارکت مردم در احیای دریاچه تأکید کرده و افزود: جبران عقب‌ماندگی‌های استان نیازمند برنامه‌ریزی، استمرار اقدامات و همراهی مردم است.