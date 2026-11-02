به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که زن بازداشت‌شده در هماهنگی تجمعات خارج از زمان‌های مرسوم و تعیین‌شده، با هدف دور کردن مطالبات به حق مردم از محور‌های اصلی و به‌حاشیه‌راندن مطالبات به‌حق آنان نقش داشته است.

یکی از محور‌های فعالیت وی، تلاش در جهت‌دهی به شعار‌های تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت و سو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه بوده است.

بررسی‌های سوابق کیفری فرد بازداشت‌شده که نقش فعالی در برخی تجمعات انحرافی ایفا می‌کرده نیز نشان می‌دهد وی با دارا بودن سوابق کیفری متعدد طی سال‌های گذشته، پیش‌تر در غائله‌های مختلف از جمله در فتنه سال ۸۸ سابقه دارد و به اتهام اقدام ضد امنیت ملی در جریان اغتشاشات آن سال بازداشت شده است.

بررسی پرونده متهم نشان می‌دهد، نامبرده در جریان فتنه ۸۸ با اتهاماتی از جمله شرکت در تجمعات غیرقانونی، اخلال در نظم عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، ایجاد شبهه درباره صحت نتایج انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور و اقدام علیه امنیت کشور از طریق اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی مواجه شده بود و در بازداشت به سر برده است.

همکاری با گروه‌های معاند و ارتباط با شارمهد

نامبرده در سال ۱۳۹۷ به اتهام همکاری با گروه‌های معاند از جمله گروهک تروریستی تندر بازداشت شده بوده و به اتهامات وی رسیدگی شده بوده است. وی در آن سال با فرد معدوم جمشید شارمهد ارتباط داشته و پیگیر انجام امور محوله از سوی او بوده است.

متهم همچنین در جریان اغتشاشات ۹۸ نیز به اتهام فعالیت تبلیغی بازداشت شده بود.

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، متهم پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، به‌صورت زمینی از مرز‌های کشور خارج شده و به ارمنستان سفر کرده است. بررسی‌های اطلاعاتی و امنیتی نشان می‌دهد، این زن در جریان این سفر ملاقات‌هایی داشته و سپس به ایران بازگشته است.

در جریان بررسی‌های اطلاعاتی مرتبط به فرد بازداشت‌شده، یک فایل صوتی مهم از متهم کشف شده که ابعاد جدیدی از اهداف و برنامه‌های این جریان نفوذ را مشخص می‌کند. در این فایل صوتی که به تازگی و پیش از بازداشت وی ضبط شده است، متهم صراحتاً اعلام می‌کند به دنبال «انقلاب» و «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» از طریق تلاش برای به انحراف کشیدن تجمعات خیابانی و مطالبات به حق مردم است.

طرح‌ریزی برای تجمعات گسترده جدید در تهران

متهم همچنین در حال برنامه‌ریزی گسترده برای سازماندهی تجمعات انحرافی جدید در تهران بوده است که با دستگیری وی، این طرح توطئه‌آمیز که ابعاد گسترده‌ای داشته و با هدف ایجاد اختلاف در میان جریان‌های انقلابی و مسائل حاشیه‌ای جدید در کشور برنامه‌ریزی شده بود، با اقدام به موقع نهاد‌های ذی‌ربط کم‌اثر شد.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته، عقبه این جریان نیز شناسایی شده است و بررسی ابعاد مختلف پرونده با هدف روشن شدن نقش افراد مرتبط و نحوه سازماندهی این تحرکات ادامه دارد.

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، شواهد مهمی مبنی بر ارتباطات خارجی این جریان نیز به‌دست آمده است که به دلیل ادامه تحقیقات اولیه، انتشار جزئیات بیشتر در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و بر اساس پیشرفت مراحل پرونده، اطلاع‌رسانی دقیق صورت خواهد گرفت.