مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از بازسازی و مرمت ۹۵ رشته قنات در ۱۸ شهرستان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسینعلی رمرودی گفت: با هدف حفظ ظرفیت آبدهی، احیای قنوات آسیب‌دیده و تداوم بهره‌برداری کشاورزان، عملیات بازسازی و مرمت قنوات در مناطق مختلف استان اجرایی شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۴۵۹ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شد که از این میزان، ۱۰۳۲ میلیارد ریال تخصیص یافت و با اتکا به آن، ۹۵ رشته قنات در سطح ۱۸ شهرستان استان مرمت و بازسازی شدند.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: انتخاب قنوات برای طرح‌های مرمت بر اساس اولویت‌های فنی، میزان آسیب‌دیدگی و ضرورت حفظ و استمرار جریان آب صورت گرفت و اقدامات اجرایی متناسب با شرایط هر منطقه در دستور کار قرار گرفت.

رمرودی، قنوات را از مهم‌ترین سازه‌های بومی تأمین و انتقال آب در مناطق خشک و کم‌آب استان برشمرد و تأکید کرد: نگهداری و مرمت اصولی این سازه‌ها، علاوه بر جلوگیری از کاهش آبدهی، زمینه استمرار تأمین آب اراضی کشاورزی و پایداری تولید در مناطق قنات‌محور را فراهم می‌کند.

وی گفت: تداوم و تسریع در روند احیا و حفاظت از این سازه‌های ارزشمند آبی، نیازمند تأمین اعتبار و تخصیص به‌موقع منابع مالی است.