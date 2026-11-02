مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به روند رو به رشد پرداخت تسهیلات و معرفی هزاران متقاضی جدید به بانک‌ها، از سرمایه‌گذاری گسترده در بخش انشعابات و زیرساخت‌های روبنایی برای آماده‌سازی سریع‌تر واحد‌های مسکن خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد زیر بنایی خبرگزاری صداوسیما ، خسرو مختاری مدیرعامل صندوق ملی مسکن در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان تسهیلات تاکنون به طرح های مسکن پرداخت شده است از معرفی بیش از ۱۷ هزار نفر به بانک ها برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد.

مختاری درباره اهتمام این صندوق در تکمیل انشعابات طرح های نهضت ملی مسکن هم گفت: حدود ۲۶ همت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون برای تکمیل انشعابات طرح های مسکن هزینه شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره پرداخت و تخصیص خدمات روبنایی و آماده سازی هم گفت: در دولت چهاردهم تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این زمینه سرمایه گذاری شده است.

مختاری افزود: امسال ۲ و نیم همت به مسکن محرومان اختصاص داده شده است که بخشی از آن بلاعوض است.

او تصریح کرد، تاکنون بانک هایی متخلف در پرداخت تسهیلات باید ۳۶۰ همت جریمه می‌شدند و این جریمه به صندوق ملی مسکن پرداخت می شد اما تاکنون منابعی از بابت این جرائم وارد صندوق نشده است.

مختاری با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان منابع مالی و نیاز‌های متقاضیان مسکن گفت: متقاضیان مسکن به تأمین مالی بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله نیاز دارند، در حالی که بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های موجود، معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند. از این رو، صندوق ملی مسکن و نظام بانکی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تعادل لازم در بازار مسکن ایجاد شود.

او ادامه داد: صندوق ملی مسکن در چهار سال گذشته همسو با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن پشتیبانی کرده و به‌ویژه در دو سال اخیر، با ارزیابی تجربیات گذشته، رویکرد‌هایی برای افزایش اثربخشی منابع در پیش گرفته است.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن یکی از مهم‌ترین تغییرات در این رویکرد را اختصاص تسهیلات به ذی‌نفع نهایی عنوان کرد و گفت: در گذشته منابع به‌صورت یکجا به طرح ها اختصاص پیدا می‌کرد، اما در رویکرد جدید، حمایت‌ها به سمت ذی‌نفعان نهایی و تأمین بخشی از آورده آنها هدایت شده است. این اقدام موجب افزایش مشارکت متقاضیان، نظارت بیشتر آنها بر اجرای طرح ها و تحرک‌بخشی به روند تکمیل واحد‌ها شده است.