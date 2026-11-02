۱۹۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان فارس با حمایت مالی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به ستاد دیه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حمایت مالی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، ۱۹۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان فارس آزاد شدند؛ این اقدام که با پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به ستاد دیه انجام شد، بخشی از برنامه‌های جاری این سازمان برای حمایت از آسیب‌پذیران است.

حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: از میان زندانیان آزادشده، ۱۵ نفر زن و ۱۷۵ نفر مرد بودند. وی اعلام کرد : این سازمان به‌زودی ۷ میلیارد تومان دیگر هم برای آزادی ۵۳ زندانی دیگر به ستاد دیه پرداخت می‌کند.

در همین راستا، رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، با اشاره به نقش خیران در این فرآیند گفت: خیران از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۲ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان پرداخت کرده‌اند. با این حال، هنوز ۱۶۸۸ زندانی جرایم غیرعمد در استان فارس برای آزادی، چشم‌انتظار حمایت و کمک هستند.

برای حمایت از این زندانیان و کمک به پرداخت دیه، شماره کارت زیر در بانک مهر ایران فعال شده است:

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