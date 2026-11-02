استاندار آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۱۰ همت پروژه متعلق به وزارت نیرو آماده بهره‌برداری بوده و زمین و زیرساخت‌های موردنیاز برای فعالیت واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران بدون محدودیت تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی آذربایجان‌غربی، افزود: در تأمین زمین، آب، برق، گاز و خدمات مخابراتی برای بسته‌های سرمایه‌گذاری بن‌بستی وجود ندارد.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی، خواستار تحرک بیشتر بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی شده و خاطرنشان کرد: رتبه استان در پرداخت تسهیلات ارتقاء یافته، اما این روند باید با جهشی جدی همراه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به شرایط خاص کشور نیز اشاره کرده و افزود: امنیت پایدار استان زمینه را برای تداوم فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کرده و مدیران برای کاهش آثار شرایط جنگی بر سرمایه‌گذاری تلاش مضاعف داشته باشند.

رحمانی همچنین توسعه متوازن استان را ضروری دانسته و اضافه کرد: توجه ویژه به مناطق جنوبی آذربایجان‌غربی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین ایجاد شهرک نهال در جنوب استان، اقدامی مؤثر در مسیر توسعه کشاورزی و احیای دریاچه ارومیه است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه نیازمند اقدامات عملی است، افزود: اصلاح الگوی کشت، تغییر شیوه‌های کاشت نهال و تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط ضروری است.