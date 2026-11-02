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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز دوشنبه با استقبال معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی وارد تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بازدید از طرح گردشگری آلاداغلار، شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمالآباد و پل ۲۳ دهنه راهآهن میانه از جمله برنامههای پیشبینیشده برای سفر وزیر میراث فرهنگی به شهرستان میانه است.
همچنین کلنگزنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر صالحیامیری قرار دارد.
افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر نیز از دیگر برنامههای سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجانشرقی اعلام شده است.