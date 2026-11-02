وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز دوشنبه با استقبال معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی وارد تبریز شد.

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجان شرقی

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بازدید از طرح گردشگری آلاداغلار، شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر وزیر میراث فرهنگی به شهرستان میانه است.

همچنین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر صالحی‌امیری قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به آذربایجان‌شرقی اعلام شده است.