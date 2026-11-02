به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و قاچاق سرمایه‌های ملی، در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت در آب‌های شمال خلیج فارس، مرزبانان دریابانی ماهشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و توقیف شناور موردنظر را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام بررسی‌های لازم و با بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی و ریزپرنده‌ها، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند یک فروند شناور فعال در زمینه قاچاق سوخت را توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: در بازرسی از این شناور، ۹۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به‌صورت ماهرانه در بخش‌های مختلف آن جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار سفیدپوست با اشاره به دستگیری هفت متهم در این عملیات تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله سوخت کشف‌شده را بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تأکید کرد: مرزبانان استان خوزستان با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در مرزهای آبی، با هرگونه قاچاق و فعالیت غیرقانونی در آب‌های سرزمینی برخورد قاطع خواهند کرد.