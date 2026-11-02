تامین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب هشت سد بزرگ استان اصفهان ۱۸۹ میلیون مترمکعب و از این میزان، ۱۶۴ میلیون مترمکعب در سد زاینده‌رود به عنوان اصلی‌ترین منبع آبی استان ذخیره شده است.

خلیل دادخواه افزود: سد زاینده رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سد‌های مرکز کشور و تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

وی گفت: ذخیره سد گلپایگان ۱۲.۶ میلیون مترمکعب، سد قره‌آقاچ سمیرم ۳.۱ میلیون مترمکعب، سد حنا ۳.۸ میلیون مترمکعب و سد کمانه سه میلیون مترمکعب است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: همچنین سد خمیران در شهرستان تیران و کرون حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب ذخیره آب دارد و ذخیره سد‌های باغکل خوانسار و آغچه فریدونشهر نیز هر کدام یک میلیون مترمکعب است.