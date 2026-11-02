رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی باید در کنار برخورداری از اخلاق، ادب، تعهد و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، در عرصه علمی نیز دانش‌آموزی ممتاز و اثرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر ضرورت تقویت بصیرت، دشمن‌شناسی و مسئولیت‌ پذیری در میان دانش‌آموزان بسیجی، اظهار کرد: امروز صیانت از هویت ملی و دینی نسل جوان، ارتقای اقتدار علمی کشور و تربیت نیروی انسانی متعهد و توانمند، از مهم‌ترین مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت به شمار می‌رود.

احمد محمودزاده در آیین تحلیف فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی مشهد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، از نقش‌آفرینی تفکر بسیجی در عرصه‌های مختلف کشور سخن گفت و اظهار کرد: انقلاب اسلامی با اتکا به دو اصل مترقی ولایت فقیه و شجره طیبه بسیج، مسیر عزت، استقلال و اقتدار خود را دنبال کرده است و فرهنگ بسیج با برخورداری از مؤلفه‌هایی همچون خداباوری، خودباوری و ایمان به توانمندی‌های ملی، در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی منشأ آثار و برکات ارزشمندی بوده است.

وی افزود: این تفکر در مقاطع مختلف، علاوه بر ایفای نقش در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌های جهادی، سازندگی و پیشرفت‌های علمی شده است. امروز نیز ضرورت دارد ظرفیت‌های این فرهنگ در مسیر توسعه علم و فناوری، تقویت روحیه پژوهشگری، خلاقیت و نوآوری و تربیت نیروی انسانی در تراز انقلاب اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش‌ و پرورش با اشاره به جایگاه راهبردی مدرسه در تربیت نسل آینده کشور تصریح کرد: امروز دشمن از ارتقای جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران، افزایش توانمندی‌های فناورانه و تقویت هویت دینی و انقلابی نسل نوجوان و جوان نگران است و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، از جمله جنگ رسانه‌ای، تحریف واقعیت‌ها، القای ناامیدی و ایجاد گسست اجتماعی، در مسیر پیشرفت و بالندگی کشور اختلال ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف تربیت دانش‌آموزان بسیجی بیان کرد: دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی باید در کنار برخورداری از اخلاق، ادب، تعهد و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، در عرصه علمی نیز دانش‌آموزی ممتاز و اثرگذار باشد. اقتدار علمی، اساس و زیربنای اقتدار کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی است و دستیابی به این جایگاه مستلزم تلاش مستمر، برنامه‌ریزی و اهتمام جدی به علم‌آموزی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، دشمن‌شناسی را از مهم‌ترین الزامات تربیت دانش‌آموزان در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: تحقق این مهم، مستلزم جهاد تبیین، بصیرت‌افزایی و روشنگری مستمر است. دانش‌آموزان باید ضمن شناخت دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، نسبت به اهداف، سیاست‌ها و شیوه‌های اقدامات دشمن شناخت و تحلیل دقیق داشته باشند تا بتوانند در مواجهه با جریان‌های انحرافی و فضاسازی‌های رسانه‌ای، تصمیمی آگاهانه و مبتنی بر شناخت صحیح اتخاذ کنند.

محمودزاده با اشاره به تأکیدات سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بر ارتقای معرفت و بصیرت دینی، انقلابی و سیاسی دانش‌آموزان افزود: برخورداری از قدرت تشخیص، حق‌شناسی و شناخت صحیح جبهه حق و باطل از ویژگی‌های دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی است و تشکل‌های دانش‌آموزی، به‌ویژه بسیج دانش‌آموزی، می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تشکیلاتی خود در مدارس، نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند.

وی در ادامه، تعهد و مسئولیت‌پذیری را دومین انتظار اساسی از دانش‌آموزان بسیجی عنوان کرد و گفت: آینده کشور در گرو تربیت نسلی آگاه، توانمند، متعهد و مسئولیت‌پذیر است. مهم‌ترین سرمایه هر کشور، نیروی انسانی آن است و بخش مهمی از فرآیند شکل‌گیری و توانمندسازی این سرمایه ارزشمند در محیط مدرسه و در تعامل میان معلمان و دانش‌آموزان تحقق می‌یابد.

محمودزاده در پایان با اشاره به ضرورت اهتمام دانش‌آموزان به سه مؤلفه اساسی تحصیل، تهذیب و ورزش اظهار کرد: دانش‌آموزان بسیجی باید در کنار پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، در عرصه علم‌آموزی، خودسازی و ارتقای سلامت جسمی و روحی نیز پیشگام باشند و با تکیه بر ایمان، بصیرت و مسئولیت‌پذیری، در مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.