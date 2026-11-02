پلیس راهور تهران بزرگ به رانندگان هشدار داد: در صورت عبور از خروجی بزرگراه، به هیچ عنوان برای بازگشت به مسیر دنده‌عقب نگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با تأکید بر ممنوعیت حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها گفت: گاهی یک لحظه تصمیم اشتباه و خودخواهانه برای بازگشت به مسیر یا صرفه‌جویی در زمان، می‌تواند سرنوشت چندین خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: راننده‌ای که مسیر خروجی را رد کرده و تصمیم می‌گیرد برای بازگشت، در بزرگراه دنده‌عقب حرکت کند، ممکن است با خودرو‌های عبوری برخورد کند و جان خود و دیگر شهروندان را به خطر بیندازد.

شریفی با اشاره به برخورد قانونی با این تخلف تصریح کرد: حرکت با دنده‌عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها اکیداً ممنوع است و علاوه بر جریمه نقدی، برای رانندگان متخلف نمره منفی نیز در نظر گرفته می‌شود که میزان آن برای رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی بیشتر است.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره نحوه توقف خودرو در صورت بروز نقص فنی در بزرگراه‌ها هشدار و ادامه داد: رانندگان در صورت بروز نقص فنی باید خودرو را تا حد امکان به حاشیه بزرگراه منتقل و در محل ایمن متوقف کنند.

وی افزود: رانندگان باید حتماً از مثلث خطر موجود در خودرو استفاده کنند و آن را در فاصله مناسب از وسیله نقلیه قرار دهند تا رانندگان خودرو‌های عبوری از طریق علائم بازتابی و شبرنگ آن، از توقف اضطراری خودرو مطلع شوند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره طرح جناغی در بزرگراه‌های پایتخت گفت: تغییر مسیر‌های ناگهانی، گردش به‌طرز غلط و تغییر خط حرکت، از ابتدای سال تاکنون عامل ۹ درصد از تصادفات فوتی تهران بوده و بیشترین قربانیان این تخلف را موتورسواران تشکیل می‌دهند.

به گفته سرهنگ شریفی، در اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶۵۰۰ فقره اعمال قانون برای تخلف عدم رعایت مقررات در گردش‌ها در پایتخت ثبت شده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ،با اشاره به ابعاد فنی و ایمنی طرح جناغ تصریح کرد: در ادبیات ترافیکی، به قسمتی از بزرگراه که شاخه راه در آن از مسیر اصلی جدا می‌شود «جناغی» گفته می‌شود؛ خروجی‌هایی که خودرو را به سمت راست هدایت می‌کنند «رمپ» و در صورتی که این رمپ حالت حلقه‌ای به خود بگیرد، «لوپ» نامیده می‌شود.

وی با اشاره به رفتار‌های پرخطر در محدوده جناغی‌ها افزود: تغییر مسیر ناگهانی خودرو‌ها برای خروج از بزرگراه و ورود به رمپ، یکی از مهم‌ترین عوامل برهم‌زننده نظم ترافیکی و وقوع تصادف است. هدف اصلی اجرای طرح جناغی، افزایش نظم، روان‌سازی جریان ترافیک و کاهش محسوس احتمال وقوع تصادفات در این نقاط حساس است.

سرهنگ شریفی با هشدار نسبت به پیامد‌های انسانی تخلف تغییر مسیر‌های ناگهانی گفت: تغییر مسیر‌های ناگهانی، گردش به طرز غلط و تغییر خط حرکت، بیشترین مجروحان و قربانیان را در میان موتورسواران به همراه داشته است؛ زیرا زمانی که یک خودرو در حال تغییر مسیر ناگهانی است، موتورسواری که در مسیر مستقیم در حرکت است با آن برخورد کرده و تصادف رخ می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، تغییر مسیر‌های ناگهانی، گردش به طرز غلط و تغییر خط حرکت، عامل ۹ درصد از تصادفات فوتی پایتخت بوده است.

سرهنگ شریفی با اشاره به گستره اجرای این طرح تصریح کرد: طرح جناغی‌ها در حال حاضر در ۸ نقطه از تهران در حال اجراست که از جمله آن می‌توان به بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه حکیم و بزرگراه همت اشاره کرد.

وی افزود: آمار اعمال قانون تخلف «عدم رعایت مقررات در گردش‌ها» از ابتدای سال تاکنون در پایتخت بیش از ۶۵۰۰ فقره بوده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ نحوه اجرای فعلی طرح را نیز تشریح کرد و گفت: طرح جناغی (ورودی رمپ‌ها و لوپ‌ها) در حال حاضر به‌صورت دستی و با استقرار موانع و تجهیزات ترافیکی توسط عوامل پلیس انجام می‌شود.

وی ادامه داد: امید است این طرح در آینده‌ای نزدیک با استفاده از دوربین‌ها و هوشمند سازی ثبت تخلفات نظارت و اجرا شود تا ضمن افزایش دقت، امکان اعمال قانون هوشمند برای متخلفان فراهم شود.