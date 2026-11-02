به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جریان برگزاری رقابت‌های جایزه بزرگ کاراته روسیه که در مسکو برگزار شد، مرتضی و محمود نعمتی، دو کاراته‌کای مطرح استان قم، موفق به کسب مقام دوم در وزن‌های خود شدند.

مرتضی نعمتی، ملی‌پوش قمی در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم، با نمایش قدرتمند و غلبه بر حریفانی از کشور‌های آلمان، روسیه، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان، راهی مرحله فینال شد. وی در بازی پایانی با پذیرش شکست برابر حریف روسی، به نشان نقره این رقابت‌ها دست یافت.

در همین راستا، محمود نعمتی نیز در وزن بعلاوه ۸۴ کیلوگرم، پس از پیروزی‌های پیاپی بر کاراته‌کایان روسیه، فرانسه، بلاروس و ونزوئلا، به فینال راه یافت؛ اما در دیدار نهایی مقابل حریف بوسنیایی، نتیجه را واگذار کرد و مقام نایب‌قهرمانی را از آن خود نمود.