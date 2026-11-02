به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت که در ۷۱ دور برگزار شد به این شرح است:

۱- مکس فرشتاپن از هلند - اتومبیل ردبول ۲:۲۰:۲۸:۷۷۲ ساعت

۲- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۰:۷۹۹ ثانیه اختلاف

۳- کیمی آنتونلی از ایتالیا - مرسدس ۴:۰۰۶ ثانیه اختلاف

۴- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱۰:۷۰۷ ثانیه اختلاف

۵- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن ۱۱:۷۷۸ ثانیه اختلاف

۶- جرج راسل از انگلیس - مرسدس ۱۲:۲۶۳ ثانیه اختلاف

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۱۳- اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن ۲۹:۴۷۵ ثانیه اختلاف

- در این مسابقه پیاستری هفتم شد، اما به علت مقصر شناخته شدن در تصادف آروید لیندبلاد کمیته فنی برای پیاستری ۱۰ ثانیه جریمه در نظر گرفت.

رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از نوزدهمین مرحله از ۲۳ مرحله فصل:

- الف: رانندگان:

۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۳۸۰ امتیاز (قهرمان فصل ۲۰۲۶)

۲- مکس فرشتاپن از هلند ۲۶۱،

۳- لوئیز همیلتون از انگلیس ۲۵۹،

۴- جرج راسل از انگلیس ۲۵۰،

۵- شارل لکلرک از موناکو ۲۴۵

- ب: تیمی:

۱- مرسدس آلمان ۶۳۰ امتیاز

۲- فراری ایتالیا ۵۰۴،

۳- ردبول ریسینگ اتریش ۳۸۲،

۴- مک لارن مرسدس انگلیس ۳۶۵