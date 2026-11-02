به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با تشریح اقدامات پدافند غیرعامل، بر ایمن‌سازی زنجیره تأمین غذا و زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد. در این راستا، بیش از ۶۰ مرکز حساس پدافندی شناسایی، ۳۰ رزمایش تخصصی زیستی و پایش بازار انجام، ۵۰۰ واحد نانوایی با تسهیلات ویژه جهت پایداری انرژی تجهیز و بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت ذخیره برای بخش تولید تأمین شد.

اسداله تیموری‌یانسری در تشریح گزارش عملکرد پدافند غیرعامل این سازمان اظهار کرد: رویکرد پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی از مرحله تولید محصولات استراتژیک تا حفاظت از مراکز حساس، پایش تهدیدات زیستی و تأمین پایدار انرژی، به صورت زنجیره‌ای و مبتنی بر آمادگی در شرایط بحران دنبال شده است.

وی با اشاره به صیانت و ایمن‌سازی زنجیره تأمین و امنیت غذایی افزود: در این حوزه، تأمین و تولید محصولات استراتژیک شامل گندم، جو، سویا، برنج و کلزا در دستور کار قرار گرفت و جلسات کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیرعامل و قرارگاه امنیت غذایی برگزار و مصوبات آن پیگیری شد. همچنین وضعیت ذخایر در انبار‌های غله و بنادر برای آمادگی در بحران‌های احتمالی بررسی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به تشدید اقدامات حفاظتی و امنیتی و مقابله با تهدیدات احتمالی در قالب طرح شهید نیلفروشان گفت: بازسازی دیواره حفاظتی سازمان، افزایش تدابیر امنیتی در برخی مراکز خدمات، بازدید از کارخانجات آرد و انبار سیلو و بررسی وضعیت حفاظتی آنها انجام شد. همچنین احصاء مجدد مراکز مهم، حساس و حیاتی پدافندی وابسته به جهاد کشاورزی صورت گرفت.

تیموری‌یانسری در خصوص پایش مستمر تولید و ارزیابی تهدیدات اظهار کرد: افزایش جوجه‌ریزی حتی در شرایط تهدید جنگی با پیگیری و برنامه‌ریزی مستمر انجام شد، رزمایش پایش بازار و نظارت مستمر بر تنظیم بازار اجرا شد و بیش از ۳۰ جلسه تخصصی درباره ناترازی انرژی برق و گاز، تأمین سوخت ذخیره و پایداری تولید برگزار شد.

وی ارتقای امنیت سایبری را یکی از لایه‌های پدافند غیرعامل دانست و افزود: در این زمینه، شناسایی و صورت‌برداری از مراکز مهم پدافندی انجام شد و از ۶۰ مرکز شناسایی‌شده، وضعیت امنیتی بازدید و امکانات و توانمندی‌های آنها به‌طور دقیق ثبت شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به پایدارسازی انرژی و تأمین امنیت غذایی گفت: تخصیص تسهیلات خرید دیزل ژنراتور با یارانه دولتی برای تأمین امنیت غذایی به بیش از ۵۰۰ واحد نانوایی استان انجام شد و برنامه‌ریزی برای تخصیص تسهیلات یارانه‌دار جهت دوگانه‌سوز کردن حدود ۵۰۰ واحد نانوایی به منظور پایداری تولید صورت گرفت. بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت ذخیره برای واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی توزیع شد و واحد‌های دامی برای برخورداری از تسهیلات خرید ژنراتور در شرایط ناترازی انرژی معرفی شدند.

وی با اشاره به پدافند زیستی و رزمایش‌های تخصصی افزود: بیش از ۳۰ مورد رزمایش در خصوص تهدیدات زیستی شامل مگس میوه، تب برفکی و واکسیناسیون طیور بومی در استان برگزار شد. وضعیت پشه آئدس بررسی، بروشور‌های اطلاع‌رسانی منتشر و بازدید از مراکز مشکوک انجام شد. طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی با همکاری دامپزشکی در بیش از ۳۰ مرکز مشکوک به گسترش بیماری در استان اجرا شد.

تیموری‌یانسری ادامه داد: رزمایش کشوری پایش سم‌فروشی‌ها در راستای بررسی وضعیت سموم و انبار‌های نگهداری مواد شیمیایی اجرا شد و رزمایش ۱۶ روزه پایش تجهیزات دوگانه‌سوز مرغداری‌ها از ۴ تا ۲۰ شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

وی با اشاره به حفاظت ژنتیکی و زیرساخت‌های دامی گفت: وضعیت اعتباری مرکز پرورش مرغ بومی کاسپین پیگیری و مصوبه اعتباری جهت ارتقاء شرایط این مرکز مهم حفاظت ژنتیکی اخذ شد.