روزانه هزار و ۲۵۰ حلب ۲۰ لیتری روغن موتور در اصفهان و پنج شهرستان استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در جلسه قرارگاه نظارت و بازرسی بازار در شهرضا گفت: شبکه توزیع روغن موتور در قالب نرم افزار ثبت و نظارت می‌شود تا از توزیع خارج از شبکه جلوگیری شود.

حسین ایزدی افزود: روغن موتور به اندازه کافی در استان تأمین و با قیمت دولتی توزیع می‌شود و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.

وی همچنین از ایجاد سکوی توزیع مستقیم روغن موتور در شهرستان شهرضا با همکاری یکی از شرکت‌های تولیدکننده استان برای رفع مشکل کامیون‌داران خبر داد و گفت: سایر شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده نیز باید به همین نسبت سهم خود را در استان تأمین و توزیع کنند.