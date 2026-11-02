دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دسترسی آزاد به اطلاعات معتبر و آموزش گفت‌وگوی انتقادی را از عوامل تقویت سواد رسانه‌ای، افزایش قدرت تشخیص شهروندان و ارتقای تاب‌آوری جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن فرطوسی در نهمین دوره همایش جنگ شناختی با تأکید بر نقش شهروندان در ارتقای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی گفت: توانمندسازی مردم در مواجهه با محتوای رسانه‌ای، قدرت تشخیص آن‌ها را در برابر دستکاری‌های اطلاعاتی افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش گفت‌وگوی انتقادی افزود: تقویت این نوع گفت‌وگو، به جای قضاوت‌های پیشینی، عدم پذیرش دیگری و نفرت‌پراکنی، زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات و ارزیابی انتقادی محتوا را فراهم می‌کند.

فرطوسی با تشبیه فضای اطلاعاتی به بوفه‌ای با غذاهای متنوع ادامه داد: همان‌طور که دسترسی به گزینه‌های مختلف و امکان بیان نظر، به مرور موجب ارتقای ذائقه افراد می‌شود، دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به شهروندان کمک می‌کند سره را از ناسره تشخیص دهند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به مفهوم قرآنی «حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ» گفت: سواد رسانه‌ای به شهروندان کمک می‌کند در مواجهه با روایت‌های نادرست و دستکاری‌شده، قدرت تشخیص بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت دسترسی به اطلاعات معتبر در شرایط بحرانی افزود: مواجهه با رویدادهایی مانند حمله به مدارس و شهادت کودکان، اهمیت دسترسی به اطلاعات متکثر و قابل اعتماد را دوچندان می‌کند.

فرطوسی مسئولیت رسانه‌های رسمی را در این زمینه مهم دانست و تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت شهروندان در برابر محتوای زرد و اطلاعات نادرست فضای مجازی حساسیت داشته باشند، اما رسانه‌های رسمی خود به این موضوع توجه کافی نکنند.

وی با تأکید بر محوریت و کرامت شهروندان خاطرنشان کرد: دسترسی آزاد و متکثر به اطلاعات، از زیرساخت‌های مهم تاب‌آوری جامعه است و تقویت سواد رسانه‌ای می‌تواند به مقابله مؤثرتر با روایت‌های نادرست کمک کند.