معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی، بر ضرورت مقابله با تهدیدات نوظهور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بسیج و امور استان‌ های سازمان پدافند غیرعامل کشور دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی، گفت: پدافند غیرعامل با هدف بی‌اثرسازی تهدیدات دشمن و حفظ زیرساخت‌ های حیاتی کشور انجام می‌ شود.

سردار محمدعلی قمی با تبیین ماهیت جدید تهدیدات، پدافند غیرعامل را یکی از دو بال اصلی دفاع از کشور دانست و با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در دنیای امروز، اظهار داشت: در شرایطی که ماهیت تهدیدها تغییر کرده و جنگ‌ های ترکیبی، حملات سایبری و تهدیدات فناورانه ابعاد تازه‌ ای یافته‌ اند، پدافند غیرعامل نقش کلیدی در شناسایی نقاط آسیب‌ پذیر، کاهش تهدیدات و حفظ پایداری زیرساخت‌ های حیاتی کشور از جمله شبکه برق، آب، حمل‌ و نقل و مراکز درمانی ایفا می‌ کند.

وی افزود: دفاع از کشور دارای دو بال است؛ یک بال، دفاع مسلحانه است که با نیروهای نظامی از تمامیت ارضی و جان مردم حفاظت می‌ کند و بال دیگر، دفاع غیرمسلحانه یا غیرنظامی است که هدف آن بی‌ اثر یا کم‌ اثر کردن تهدیدات دشمن از طریق اقدامات سیستمی و سازمان‌ یافته است.