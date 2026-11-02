قمی با اشاره به پیشینه فعالیت های این سازمان تصریح کرد: «سازمان پدافند غیرعامل کشور بر اساس اندیشه و تدبیر فرمانده معظم رهبری، از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون در بیست و چهارمین سال فعالیت خود است، ما با توجه به بروز تهدیدات نوظهور مانند استفاده از ریزپرنده ها و فناوری های نوین، ملزم هستیم که خود را با علم روز بهروزرسانی کنیم تا بتوانیم در برابر تهدیدات جدید در حوزه های سایبری، زیستی و شیمیایی، پاسخگویی موثری داشته باشیم.»
وی تأکید کرد که رسالت اصلی سازمان در حوزه پدافند غیرمسلحانه، استمرار خدمات ضروری به مردم و کاهش اثرگذاری بحران ها از طریق پیش بینی تهدیدات و ارائه راهکارهای جایگزین است.
جلوگیری از آسیب های زیرساختی با مدیریت پیشگیرانه در برابر جنگ تمام عیار ترکیبی
معاون بسیج و امور استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور، با تأکید بر ضرورت مقابله با تهدیدات نوظهور، اعلام کرد که اقدامات پیشگیرانه و اجرای دستورالعمل های تخصصی، بخش عمدهای از تهدیدات سایبری و غیرنظامی را مهار کرده است.
سردار قمی با تبیین ماهیت جدید جنگهای مدرن، تأکید کرد که امروزه کشور با یک «جنگ تمام عیار ترکیبی» شامل هم زمان جنگهای نظامی، سایبری، اقتصادی و جنگ شناختی (عملیات روانی) روبهرو است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان بهروز بودن اقدامات سازمان، تصریح کرد: «رسالت سازمان پدافند غیرعامل، رصد، پایش و تشخیص مداوم تهدیدات است. ما مانند یک دیده بان در حوزه تهدیدات غیرنظامی عمل می کنیم تا پیش از وقوع بحران، هشدارها و راهکارهای جایگزین را ارائه دهیم.»
سردار قمی با اشاره به موفقیت های عملیاتی سازمان در مدیریت بحران ها، افزود: «بسیاری از تهدیدات را توانسته ایم با اجرای دقیق دستورالعمل ها مهار کنیم. به عنوان نمونه، ما یک سال پیش از جنگ ۱۲ روزه، دستورالعمل های مربوط به تهدیدات سایبری را در قالب «طرح شهید زاهدی» (مدیریت پیشگیرانه و نوآورانه مقابله با تهدیدات سایبری) به تمامی دستگاه ها ابلاغ کردیم که نتیجه مطلوب آن در مهار بخشی از آسیب ها بود.»
بخش مدیریت استانی و زیرساختی
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ساختار سلسله مراتبی و مسئولیت پذیری در سطوح مختلف، تصریح کرد: پدافند غیرعامل تنها محدود به دستگاه های اجرایی نیست؛ بلکه قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و استانداران نیز در اجرای دستورالعمل های مربوطه نقش کلیدی دارند. استانداران به عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان، مسئولیت اصلی پیگیری مقابله با تهدیدات را بر عهده دارند.
وی با اشاره به ضرورت تفاوت میان تهدیدات عمومی و بومی، گفت: از آنجا که تهدیدات در هر استان متفاوت است (برای مثال تهدیدات حوزه بوشهر با خراسان رضوی متفاوت است)، با همکاری استانداری ها، طرح های مطالعاتی ویژه ای برای شناسایی آسیب ها و دارایی های هر استان تهیه شده است تا برنامه های مقابله، کاملا بومی و هدفمند باشد.
بخش ویژه استان خراسان رضوی و حرم مطهر
سردار قمی در پایان با اشاره به اهمیت ویژه استان خراسان رضوی، افزود: «به دلیل جایگاه حساس و جمعیت بالای این استان، ما حضور و نظارت بیشتری در آن داریم. در حوزه جنگ شناختی، برای مجموعه حرم مطهر شریف نیز طرح های ویژه ای برای تقویت سواد رسانه ای و مقابله با عملیات روانی تدوین شده است.
وی تصریح کرد: هدف ما از رزمایش های مداوم و نظارت بر دستگاه ها، اطمینان از این است که زیرساخت های حیاتی همچون انرژی، بانکداری، حمل و نقل و خدمات ضروری، در برابر هرگونه حمله ای پایداری خود را حفظ کنند.