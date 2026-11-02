مشاهد حسین سید تحلیل‌گر پاکستانی با اشاره به همگرایی امنیتی ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی را تهدیدی مشترک برای جهان اسلام دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مشاهد حسین سید سیاستمدار و تحلیل‌گر ارشد پاکستانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، همگرایی راهبردی میان پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و ایران را تحولی مثبت و قابل توجه توصیف کرد و گفت: این کشور‌ها در شناسایی تهدید‌های اصلی علیه جهان اسلام به درک مشترکی رسیده‌اند.

این تحلیل‌گر پاکستانی بر این دیدگاه تاکید دارد که تداوم بی‌ثباتی و ناامنی در غرب آسیا، ضرورت بازنگری در ترتیبات امنیتی منطقه را افزایش داده است؛ ترتیباتی که باید بر همکاری کشور‌های منطقه، مسئولیت پذیری مشترک و اتکا به ظرفیت‌های داخلی استوار باشد، نه وابستگی به قدرت‌های خارج از منطقه. از این منظر، مقابله با سیاست‌های توسعه‌طلبانه و اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری سازوکار‌های مشترک امنیتی میان کشور‌های اسلامی، از محور‌های مهم تحقق امنیت درون‌زای منطقه‌ای به شمار می‌رود.