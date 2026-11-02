واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در محدوده تونل اول جاده کرج - چالوس، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز گفت:بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه واژگونی خودرو در جاده کرج چالوس ، نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان در صحنه انجام شد.

دکتر مهدوی افزود: در این حادثه یک مرد جان خود را از دست داد و سه مرد دیگر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هر سه مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی و ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز همچنین گفت: پیکر جان‌باخته این حادثه برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.

مهدوی با اشاره به وقوع این حادثه در ساعات بامدادی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در سفرهای جاده‌ای تأکید کرد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی خودداری کنند.

وی همچنین رعایت سرعت مطمئنه، توجه به تابلوهای هشداردهنده و احتیاط بیشتر هنگام عبور از محورهای کوهستانی و تونل‌ها را ضروری دانست.