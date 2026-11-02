بازدید هیئت دانشگاهی و پژوهشی یونان از دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و فناورانه ایران و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های دانشگاهی، اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق فراهم کرد.

تعاملات علمی, پژوهش، فناوری ,فرهنگ، وهمکاری‌های مشترک دانشگاهی ایران و یونان

تعاملات علمی, پژوهش، فناوری ,فرهنگ، وهمکاری‌های مشترک دانشگاهی ایران و یونان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، توسعه ارتباطات دانشگاهی و عبور از تعاملات علمی صرف به همکاری‌های مشترک در حوزه‌های پژوهش، فناوری و فرهنگ، محور دیدار هیئت دانشگاهی و پژوهشی یونان از دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی بود.

این دیدار در شرایطی صورت گرفت که دانشگاه علم و فرهنگ، با برخورداری از شبکه‌ای از ارتباطات علمی بین‌المللی و ظرفیت‌های متنوع آموزشی و پژوهشی، در پی گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی سایر کشورهاست. در این میان، حضور پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در کنار دانشگاه، افق تازه‌ای برای توسعه تعاملات فراتر از چارچوب‌های متعارف دانشگاهی و ورود به عرصه اقتصاد فرهنگ، نوآوری و صنایع خلاق ایجاد می‌کند.

از ظرفیت دانشگاهی تا همکاری‌های بین‌المللی در حوزه صنایع فرهنگی

دکتر علی سعدالله مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علم و فرهنگ با معرفی ظرفیت‌های این دانشگاه، بر آمادگی برای توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی با دانشگاه‌های یونان تأکید کرد.

وی گفت: دانشگاه علم و فرهنگ با بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ دانشجو، هفت دانشکده، ۱۲۰ عضو هیئت علمی و بیش از ۱۰۰ برنامه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مهندسی، علوم انسانی، حقوق، هنر، معماری، گردشگری و علوم زیستی برخوردار است. همچنین بیش از ۳۲۰ دانشجوی بین‌المللی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند.

دکترسعدالله با اشاره به همکاری دانشگاه با بیش از ۳۰ دانشگاه در ۱۴ کشور و امضای ۱۶ تفاهم‌نامه در چارچوب برنامه اراسموس پلاس طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، جایگاه علمی یونان را زمینه‌ای مناسب برای توسعه ارتباطات دانشگاهی دانست و از آمادگی دانشگاه علم و فرهنگ برای تبادل دانشجو، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و برگزاری همایش‌های بین‌المللی با مشارکت دانشگاهیان این کشور خبر داد.

وی گفت: ارتباط با مراکز تخصصی جهاددانشگاهی، از جمله پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه ابن‌سینا، انتشار نشریات علمی، فعالیت خبرگزاری سیناپرس و برخورداری از ظرفیت‌های پژوهشی و فناورانه نیز از دیگر توانمندی‌هایی بود که در معرفی دانشگاه مورد توجه قرار گرفت.

مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه علم و فرهنگ افزود: پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تخصصی و راهبردی جهاددانشگاهی، زمینه معرفی توانمندی‌های ایران در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق را فراهم کرد. دکتر مهدیه شهرابی فراهانی، مدیر روابط بین‌الملل پارک، با تشریح فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه، زمینه‌های همکاری بین‌المللی آن را معرفی کرد.

وی گفت: اهمیت حضور پارک در این تعامل بین‌المللی، در امکان برقراری ارتباط میان ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی با زیست‌بوم کسب‌وکار‌های خلاق و صنایع فرهنگی است؛ ظرفیتی که می‌تواند مسیر همکاری‌های مشترک را به حوزه‌هایی همچون اقتصاد فرهنگ، نوآوری، فناوری‌های نرم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی گسترش دهد.

یونان؛ زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های علمی و پژوهشی مشترک

مدیرکل بین‌الملل جهاددانشگاهی گفت: یکی از محور‌های مهم این دیدار، بررسی راهکار‌های تبدیل ارتباطات دانشگاهی به برنامه‌های مشترک و قابل اجرا بود. تبادل دانشجو، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک، همکاری در حوزه‌های مدیریت و اقتصاد، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و طراحی دوره‌های آموزشی حرفه‌ای از جمله زمینه‌های مورد توجه طرفین بود.

مهندس محمود پوربافرانی افزود: در این دیدار امکان تسهیل ارتباطات علمی از طریق سفارت یونان و پیگیری انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های این کشور بررسی شد. در همین راستا، ظرفیت عضویت دانشگاه علم و فرهنگ در شبکه دانشگاه‌های حاشیه دریای سیاه (BSUN) نیز مورد بحث قرار گرفت؛ شبکه‌ای که می‌تواند بستری برای گسترش ارتباطات دانشگاهی و حضور مؤثرتر در همکاری‌های علمی منطقه‌ای باشد.

هیئت یونانی در این دیدار، زاروتیاتیس، استاد دانشگاه ارسطو تسالونیکی و عضو هیئت‌رئیسه دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی؛ پروفسور گرینوگورس، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی این دانشگاه؛ لکاسیس، تحلیلگر و پژوهشگر یونانی؛ ونتیس، استاد دانشگاه ارسطو تسالونیکی و پژوهشگر حوزه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی؛ و دکتر پانوس کورگیوتیس، پژوهشگر و مدرس دانشگاهی در حوزه علوم سیاسی، مطالعات خاورمیانه و اسلام معاصر بود.

گفت‌وگوی علمی درباره تصویر ایران در جهان معاصر

در کنار مذاکرات مربوط به همکاری‌های دانشگاهی، بخشی از برنامه به معرفی دیدگاه‌ها و مطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ درباره بازنمایی ایران در عرصه بین‌المللی اختصاص داشت.

دکتر فؤاد نجم‌الدین با بررسی تصویر هنر معاصر ایران و نقش رویکرد‌های کیوریتوریال در بازنمایی فرهنگ ایرانی، به چگونگی شکل‌گیری تصویر هنر و فرهنگ ایران در فضای بین‌المللی پرداخت.

دکتر فاطمه قناد نیز نقش شبکه‌های اجتماعی و بازنمایی‌های سایبری را در بازتولید کلیشه‌های فرهنگی و شکل‌گیری نگرش‌های بینافرهنگی بررسی کرد. همچنین دکتر هومن زندی‌زاده در ارائه‌ای با موضوع «مقاومت ایرانیان در دانشگاه و فراتر از آن»، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این مفهوم را مورد توجه قرار داد.

این مباحث، در کنار معرفی ظرفیت‌های دانشگاه و پارک، امکان آشنایی هیئت یونانی با بخشی از رویکرد‌های پژوهشی و مطالعاتی دانشگاه علم و فرهنگ در حوزه فرهنگ، هنر و مسائل اجتماعی ایران را فراهم کرد.

در ادامه، اعضای این هیئت از بخش‌هایی از دانشگاه علم و فرهنگ و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه‌ها آشنا شدند.

دیدار هیئت دانشگاهی یونان را می‌توان فرصتی برای گسترش دامنه تعاملات بین‌المللی دانشگاه علم و فرهنگ دانست؛ تعاملی که با حضور هم‌زمان دانشگاه و پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، ظرفیت پیوند میان دیپلماسی علمی، دیپلماسی فرهنگی و همکاری‌های فناورانه را نیز در بر می‌گیرد. اکنون اهمیت این ارتباط در پیگیری زمینه‌های مطرح‌شده و تبدیل گفت‌و‌گو‌های اولیه به برنامه‌های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی است.