رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تأکید بر اینکه نوآوری در شرایط کنونی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای استمرار تولید و تاب‌آوری بخش کشاورزی است، گفت: آینده تولید غذا در کشور با توجه به مشکلات اقلیمی، بیش از پیش به دانش و فناوری وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر گل محمدی در مراسم روز جهانی غذا، ضمن تبریک این روز به دست‌اندرکاران تأمین امنیت غذایی کشور، کشاورزان، دامداران، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی، شعار امسال سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فاو) یعنی «نوآوری کنیم تا فردا تغذیه کنیم» را بسیار عمیق و راهبردی خواند و تصریح کرد: این شعار در نگاه سطحی شاید فقط یک شعار به نظر برسد، اما در باطن، نقشه راه تأمین امنیت غذایی پایدار در جهان امروز است.

او با اشاره به مشکلات متعددی که تأمین امنیت غذایی جهان با آن روبرست، افزود: از تغییر اقلیم و بحران کم‌آبی گرفته تا محدودیت منابع، همه این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و دسترسی به غذا را به عنوان یک کالای حیاتی برای برخی جوامع با مخاطره مواجه کرده است.

رئیس سازمان تات با استناد به آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فاو) در سال ۲۰۲۶ میلادی، خاطرنشان کرد: آمار تکان‌دهنده ۶۴۵ میلیون نفر گرسنه و محروم از دسترسی به غذای کافی در جهان، نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت‌های علمی و افزایش ظرفیت‌های تولید، «مسئله دسترسی به غذا» همچنان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بشریت است.

دکتر گل محمدی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی تنها به حوزه تولید محدود نمی‌شود، یادآور شد: در شرایط کنونی، نوآوری یک ضرورت انکارناپذیر برای استمرار تولید است؛ اما نباید نوآوری را حتماً به فناوری‌های پیچیده و های‌تک محدود کرد.

او افزود: معرفی یک رقم گیاهی مقاوم به خشکی، اصلاح روش‌های آبیاری، مدیریت علمی تغذیه گیاه، کاهش خسارت آفات و بیماری‌ها و یا بهبود روش‌های نگهداری پس از برداشت یک محصول، هر یک مصداق بارز نوآوری هستند. نوآوری زمانی ارزشمند و واقعی است که گره‌ای از کار تولیدکننده و کشاورز باز کند، هزینه‌های تولید را کاهش دهد و در عین حال کیفیت محصول نهایی را ارتقا بخشد.

نقش محوری سازمان تات در پاسخگویی به چالش‌های بخش کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی کشورمان گفت: در ایران نیز که با محدودیت‌های شدید آبی، تغییرات اقلیمی و مشکلات محیطی به عنوان مسائل اساسی بخش کشاورزی رو‌به‌رو هستیم، آینده تولید غذا بیش از هر زمان دیگری به دانش و فناوری گره خورده است.

او در پایان تأکید کرد: سازمان تات به عنوان بازوی علمی، فکری و تنها مرجع تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، رسالت و وظیفه سنگینی بر دوش دارد تا با ارائه راهکار‌های فناورانه و کاربردی، پاسخگوی چالش‌های پیش‌روی امنیت غذایی کشور باشد.