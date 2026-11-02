پایش میدانی و ارزیابی عملکرد کشت خصیل تابستانه در شهرستان اصفهان، نشان از موفقیت چشمگیر رقم گلشن در تأمین نیاز علوفه‌ای منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، به‌طوری که در آخرین عملیات کیل‌گیری در دهستان کرارج، میانگین عملکرد ۳۵ تن در هکتار ثبت شد که گویای پتانسیل بالای این رقم در الگوی‌های نوین زراعی است.

در راستای ترویج الگو‌های نوین کشت و ارتقای بهره‌وری محصولات علوفه‌ای، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، عملیات پایش و ثبت عملکرد محصول جو خصیل (رقم گلشن) را در مزارع دهستان کرارج به انجام رساندند.

در جریان بازدید میدانی از مزرعه‌ای در روستای اصفهانک، کارشناسان متخصص، عملکرد نهایی برداشت این محصول را مورد ارزیابی کمی قرار دادند. بر اساس داده‌های استخراج شده از عملیات کیل‌گیری، در یک سطح ۱.۵ هکتاری که از بیستم مردادماه ۱۴۰۵ کشت شده بود، در مجموع ۵۱۷۲۰ کیلوگرم محصول برداشت شد که میانگین عملکرد آن بیش از ۳۵ تن در هکتار برآورد شد.

در این بازدید تخصصی، مسئول نباتات علوفه‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان بر اهمیت دقت در پایش‌های میدانی و انتقال تجربیات به کشاورزان تأکید داشت.

کارشناسان حاضر در محل، موفقیت رقم گلشن در این کشت تابستانه را راهبردی برای مدیریت منابع آب و تأمین علوفه باکیفیت در فصول کم‌آبی دانستند. نتایج حاصل از این پایش نشان می‌دهد که با به‌کارگیری روش‌های نوین زراعی و استفاده از ارقام اصلاح‌شده، امکان دستیابی به سطوح عملکردی بالا در مزارع الگویی فراهم است.

برنامه‌های ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بر محوریت توسعه تولیدات گیاهی و جایگزینی ارقام پرمحصول و مقاوم، به منظور تضمین امنیت علوفه‌ای و افزایش پایداری تولیدات دامی در منطقه استمرار دارد.