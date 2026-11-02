به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پویش همزمان با آغاز فصل سرما و شروع دوره خواب زمستانی برخی گونه‌های خفاش با مشارکت جامعه غارنوردی کشور برگزار می‌شود تا از خفاش ها که نقشی اساسی در کنترل جمعیت حشرات و آفات کشاورزی دارند؛ محافظت شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اهمیت خفاش‌ها در حفظ تعادل اکوسیستم‌ها گفت: خفاش‌ها با نقش مؤثر در کنترل طبیعی جمعیت حشرات، از اجزای ارزشمند طبیعت هستند و دوره خواب زمستانی، مرحله‌ای حساس در چرخه زندگی آنها به شمار می‌رود.

سعید یوسف‌پور افزود: ورود انسان، ایجاد روشنایی و سروصدا در زیستگاه‌های غاری طی این دوره می‌تواند موجب بیدارشدن خفاش‌ها و مصرف ذخایر انرژی آنها شود و بقای این گونه‌ها را با تهدید مواجه کند.

وی مشارکت جامعه غارنوردی در توقف موقت فعالیت‌ها در غار‌های محل زمستان‌گذرانی خفاش‌ها را اقدامی مسئولانه در راستای حفاظت از طبیعت دانست و بر ضرورت همراهی گروه‌های تخصصی، تشکل‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های مسوول در صیانت از تنوع زیستی تاکید کرد.

خفاش‌ها از جمله جانورانی هستند که برخی گونه‌های آنها با کاهش دمای هوا و کمبود منابع غذایی وارد خواب زمستانی می‌شوند، در این دوره، فعالیت‌های متابولیکی بدن، ضربان قلب و دمای بدن آنها کاهش می‌یابد تا بتوانند با مصرف حداقل انرژی، ماه‌های سرد سال را پشت سر بگذارند.

غار‌ها به دلیل برخورداری از شرایط دمایی به‌نسبت پایدار، رطوبت مناسب و دور بودن از نوسانات شدید محیطی، از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی خفاش‌ها به شمار می‌روند