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پویش ملی «کلاهها روی زمین» برای توقف موقت فعالیتهای غارنوردی در غارهای زیستگاه زمستانگذرانی خفاشها در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پویش همزمان با آغاز فصل سرما و شروع دوره خواب زمستانی برخی گونههای خفاش با مشارکت جامعه غارنوردی کشور برگزار میشود تا از خفاش ها که نقشی اساسی در کنترل جمعیت حشرات و آفات کشاورزی دارند؛ محافظت شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اهمیت خفاشها در حفظ تعادل اکوسیستمها گفت: خفاشها با نقش مؤثر در کنترل طبیعی جمعیت حشرات، از اجزای ارزشمند طبیعت هستند و دوره خواب زمستانی، مرحلهای حساس در چرخه زندگی آنها به شمار میرود.
سعید یوسفپور افزود: ورود انسان، ایجاد روشنایی و سروصدا در زیستگاههای غاری طی این دوره میتواند موجب بیدارشدن خفاشها و مصرف ذخایر انرژی آنها شود و بقای این گونهها را با تهدید مواجه کند.
وی مشارکت جامعه غارنوردی در توقف موقت فعالیتها در غارهای محل زمستانگذرانی خفاشها را اقدامی مسئولانه در راستای حفاظت از طبیعت دانست و بر ضرورت همراهی گروههای تخصصی، تشکلهای مردمنهاد و دستگاههای مسوول در صیانت از تنوع زیستی تاکید کرد.
خفاشها از جمله جانورانی هستند که برخی گونههای آنها با کاهش دمای هوا و کمبود منابع غذایی وارد خواب زمستانی میشوند، در این دوره، فعالیتهای متابولیکی بدن، ضربان قلب و دمای بدن آنها کاهش مییابد تا بتوانند با مصرف حداقل انرژی، ماههای سرد سال را پشت سر بگذارند.
غارها به دلیل برخورداری از شرایط دمایی بهنسبت پایدار، رطوبت مناسب و دور بودن از نوسانات شدید محیطی، از مهمترین زیستگاههای زمستانگذرانی خفاشها به شمار میروند