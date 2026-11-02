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شکارچی متخلف اقدام به شکار کبک وحشی در برخورد قاطع یگان حفاظت محیط زیست شهرضا دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در عرصههای طبیعی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در گشتهای نظارتی و کنترل مناطق آزاد، موفق به بازداشت یک متخلف اقدام به شکار سه قطعه کبک وحشی و توقیف ادوات و تجهیزات در این فعالیت غیرقانونی شده و پرونده این متخلف برای پیگیری دقیق و اعمال مجازاتهای قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.
این اقدام در چارچوب برنامههای مستمر یگانهای محیط زیست برای حفاظت از زیستگاهها و جلوگیری از کاهش جمعیت گونههای حیات وحش منطقه اجرا میشود.