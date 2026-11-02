به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه‌های طبیعی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در گشت‌های نظارتی و کنترل مناطق آزاد، موفق به بازداشت یک متخلف اقدام به شکار سه قطعه کبک وحشی و توقیف ادوات و تجهیزات در این فعالیت غیرقانونی شده و پرونده این متخلف برای پیگیری دقیق و اعمال مجازات‌های قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مستمر یگان‌های محیط زیست برای حفاظت از زیستگاه‌ها و جلوگیری از کاهش جمعیت گونه‌های حیات وحش منطقه اجرا می‌شود.