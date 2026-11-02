به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،احسان کرم‌زاده در حاشیه پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد اظهار کرد: این جلسه با هدف بررسی تمهیدات لازم برای مقابله با ناترازی احتمالی گاز طبیعی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه بر عدم قطع گاز خانگی تا حد ممکن همچنین قطع گاز صنعتی در صورت لزوم با هماهنگی دستگاه های ذیربط با حداقل تبعات برای اشتغال و تولید تاکید شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان تأکید کرد: در این جلسه همچنین بر تداوم اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خبازی‌های استان تأکید شد و با توجه به اینکه وضعیت لرستان در این زمینه نسبت به میانگین کشوری مطلوب است، مقرر شد این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

کرم زاده با اشاره به ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های تولیدی و خدماتی گفت: ذخیره‌سازی و تأمین نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره برای ایستگاه‌های پمپاژ آب، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها از موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکت گاز استان، بازدیدهای مشترکی از مرغداری‌ها و گلخانه‌ها انجام دهد تا وضعیت مصرف انرژی و نیازهای سوختی این واحدها بررسی شود.

کرم‌زاده گفت: در همین راستا، تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان استانداری، شرکت گاز، اداره‌کل استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت کاهش هدررفت انرژی در ساختمان‌ها عنوان کرد: رعایت الزامات استاندارد در ساخت‌وسازها و استفاده بهینه از انرژی نیز باید با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل استاندارد استان پیگیری شود.

وی به تداوم نظارت بر موتورخانه‌های دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و واحدهای صنعتی اشاره کرد گفت: مقرر شد بازدیدهای مشترک شرکت گاز و اداره‌کل استاندارد از این تأسیسات ادامه یابد و با بررسی عملکرد موتورخانه‌ها، اصلاحات و اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان به توزیع بخاری‌های پربازده در مناطق سردسیر استان اشاره کرد و افزود: در این جلسه دستورات لازم برای ادامه روند توزیع این بخاری‌ها در شهرستان‌های سردسیر لرستان از سوی شرکت گاز صادر شد.