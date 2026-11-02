بر اساس گزارش ایستگاه‌های خودکار هواشناسی، استان قم در روز یکشنبه ۱۰ آبان شاهد بارش‌هایی بود که بیشترین مقدار آن با ۱۱.۱ میلی‌متر در ایستگاه کرمجگان (شهرستان کهک) ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ایستگاه‌های هواشناسی استان قم از ثبت بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف در روز یکشنبه ۱۰ آبان خبر دادند؛ بر اساس آخرین آمار دریافتی تا ساعت ۲۱:۳۰، ایستگاه کرمجگان در شهرستان کهک با ثبت ۱۱.۱ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی در استان را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است مقادیر اعلام شده بر اساس آخرین آمار‌های دریافتی از ایستگاه‌های خودکار استان و حوضه آبریز می‌باشد و با توجه به تداوم شرایط جوی، این آمار به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود.