

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمی هدف از اجرای این برنامه را تنظیم بازار مرغ و کمک به متعادل‌سازی قیمت این محصول در استان عنوان کرد و افزود: توزیع مرغ منجمد برای تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار این محصول در استان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: این طرح در سراسر استان اجرا می‌شود و شهروندان کرمانشاهی می‌توانند مرغ منجمد را با قیمت اعلام‌شده تهیه کنند.