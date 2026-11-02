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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۲۷۵ هزار تومان در سراسر استان از اوایل هفته توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمی هدف از اجرای این برنامه را تنظیم بازار مرغ و کمک به متعادلسازی قیمت این محصول در استان عنوان کرد و افزود: توزیع مرغ منجمد برای تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار این محصول در استان پیشبینی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: این طرح در سراسر استان اجرا میشود و شهروندان کرمانشاهی میتوانند مرغ منجمد را با قیمت اعلامشده تهیه کنند.