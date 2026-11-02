نشست آموزشی و گردهمایی مشاوران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان یزد با هدف ارتقای آمادگی تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از سلامت روان جامعه در شرایط بحرانی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،نشست آموزشی و گردهمایی مشاوران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان یزد با هدف ارتقای آمادگی تخصصی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت از سلامت روان جامعه در شرایط بحرانی، برگزار شد. فلاح مسئول برگزاری این نشست، با اشاره به حضور ۳۰ نفر از مشاوران و اعضای هیئت علمی استان یزد گفت: آمادگی برای مواجهه با بحران‌هایی همچون جنگ و سیل و توانمندسازی مشاوران برای ارائه خدمات روان‌شناختی در چنین شرایطی، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این گردهمایی است.

وی افزود: در این نشست، اصول و مبانی مداخله در بحران، شیوه‌های صحیح ارائه خدمات مشاوره‌ای در شرایط اضطراری و همچنین تبادل تجربیات و بیان نکات کاربردی در حوزه مشاوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فلاح تأکید کرد: ارتقای دانش و مهارت تخصصی مشاوران در مواجهه با شرایط بحرانی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و حفظ سلامت روان افراد و جامعه دارد.