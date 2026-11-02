با هدف تقویت ذخایر احتیاطی سیب زمینی، عملیات بارگیری و انتقال سیب‌زمینی از مناطق غربی استان به سردخانه‌ای در اصفهان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: اتحادیه تعاونی روستایی استان اصفهان، در راستای پشتیبانی از امنیت غذایی و کمک به تنظیم بازار، این عملیات را آغاز کرده است.

محسن حاج عابدی افزود: این عملیات با هدف ذخیره‌سازی به‌موقع محصول، پیشگیری از کمبود‌های احتمالی و ایجاد آمادگی برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده اجرا می‌شود. نگهداری اصولی سیب‌زمینی در سردخانه، امکان حفظ کیفیت محصول و عرضه به‌موقع آن متناسب با نیاز بازار را فراهم می‌کند.

وی گفت: ذخیره‌سازی احتیاطی محصولات کشاورزی، از اقدامات مؤثر در مدیریت عرضه و تقاضا و کاهش نوسانات بازار به شمار می‌رود و اتحادیه تعاونی روستایی استان اصفهان با اجرای این طرح، در مسیر پشتیبانی از تأمین پایدار محصولات مورد نیاز مصرف‌کنندگان گام برمی‌دارد.

پیش بینی می‌شود ۳۶۰ هزارتن سیب زمینی از حدود ۱۲ هزار هکتار از مزارع مناطق سردسیر استان برداشت شود.

استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ شرکت تولید مینی تیوبر سیب زمینی و تولید بیش از ۳۰ میلیون عدد غده با سطح قرارداد هزار هکتار با کشاورزان پیشرو برای تکثیر انواع ارقام سیب زمینی کلاسدار، از قطب‌های مهم در تولید سیب زمینی بذری کشور است.