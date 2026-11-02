رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان نسبت به کلاهبرداری اینترنتی با جعل هویت صداوسیما در پیام‌رسان سروش و دریافت کد‌های پیامکی کاربران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ حسن کیخا، از شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی برای دسترسی به حساب‌های بانکی شهروندان خبر داد و گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از آرم و نام صداوسیما در پیام‌رسان سروش و وعده برنده شدن جوایز، تلاش می‌کنند اعتماد کاربران را جلب کرده و اطلاعات محرمانه آنها را به دست آورند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از جلب اعتماد قربانیان، با ترفند‌های مختلف از آنها می‌خواهند کد پیامکی ارسال‌شده به تلفن همراهشان را در اختیارشان قرار دهند؛ در حالی که هدف اصلی آنها دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی و برداشت از موجودی افراد است.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه استفاده از تصاویر، آرم و نشان سازمان‌های معتبر در فضای مجازی به معنای اصالت و اعتبار یک حساب کاربری نیست، تصریح کرد: شهروندان نباید صرفاً بر اساس ظاهر و مشخصات یک پروفایل به آن اعتماد کنند.