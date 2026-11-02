به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از بعد ازظهر امروز بر روی دریا و جزایر افزایش باد جنوب غربی، و در ارتفاعات و برخی نقاط استان رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای، گاه گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: دریا در صبح آرام و برای رفت وآمد‌های دریایی مساعد است، اما بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی متلاطم می‌شود.

بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۸ آبان؛ هشدار برای بشاگرد

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به یک متر می‌رسد.

حمزه نژاد توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر صورت گیرد و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی خودداری شود.

روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه با ادامه باد‌های غربی برروی دریا، گذر امواج ناپایدار جوی و فعالیت موج بارشی نیز در استان پیش بینی می‌شود و موجب ناپایداری جوی و رگبار باران و رعد و برق به ویژه در نیمه شرقی استان می‌شود.

در این مدت نوسان دو تا ۴ درجه‌ای دما انتظار است.