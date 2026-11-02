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آسمان هرمزگان صبح امروز صاف تا کمی ابری است، اما از عصر، ناپایداریهای جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از بعد ازظهر امروز بر روی دریا و جزایر افزایش باد جنوب غربی، و در ارتفاعات و برخی نقاط استان رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظهای، گاه گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی گفت: دریا در صبح آرام و برای رفت وآمدهای دریایی مساعد است، اما بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی متلاطم میشود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به یک متر میرسد.
حمزه نژاد توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر صورت گیرد و از دریاروی با شناورهای سبک و صیادی خودداری شود.
روزهای سه شنبه تا پنجشنبه با ادامه بادهای غربی برروی دریا، گذر امواج ناپایدار جوی و فعالیت موج بارشی نیز در استان پیش بینی میشود و موجب ناپایداری جوی و رگبار باران و رعد و برق به ویژه در نیمه شرقی استان میشود.
در این مدت نوسان دو تا ۴ درجهای دما انتظار است.