مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اردبیل گفت: پروژه ایجاد نخستین مخزن امن نگهداری اشیا و آثار تاریخی استان با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در اردبیل کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی اردبیل، جلیل جباری مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان افزود: این مخزن امن با هدف ارتقای شرایط ایمنی و حرفه‌ای و افزایش ظرفیت نگهداری اشیا و آثار تاریخی در موزه باستان شناسی اردبیل ایجاد می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم این پروژه مهم که شامل نصب سامانه‌های حفاظتی، امنیتی، قفسه و محلی امن برای نگهداری آثار تاریخی است، تا یک ماه آینده تکمیل و افتتاح شود.

وی اظهار کرد: موزه باستان شناسی اردبیل در کنار مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و موزه چینی خانه این مجموعه، آثار و اشیای تاریخی ارزشمندی را در دل خود جای داده و توسعه مخزن امن در آن اقدامی برای حفاظت و صیانت هر چه بهتر از آثار موجود است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل اضافه کرد: ایجاد مخزن امن همزمان با سایر اقدامات ساماندهی در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و از محل اعتبارات ملی یک هزار و ۴۱۰ میلیارد ریالی جذب شده برای این مجموعه در حال انجام است.