به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدرت الله ولدی فرماندار در آیین تحویل کمک‌های خیرین به جنگ‌زدگان در محل فرمانداری بروجرد، اظهار کرد: با هماهنگی انجام شده از طریق معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد و همراهی برخی از خیرین شهرستان، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اقلام و کالاهای منزل برای حمایت از نیروهای مسلح و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ اخیر خریداری شده است.

وی افزود: خیرین بروجرد در همه زمینه‌ها فعال بوده و در سال‌های اخیر در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پژوهش، خرید جهیزیه و تحصیل و غیره اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام شده است.

ولدی تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده و همراهی برخی از خیرین نیک‌اندیش شهرستان، بیش از ۵۰ میلیارد ریال برای خرید ۱۲۰ قلم اجناس نظیر یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و فرگاز هزینه شده است.

فرماندار بروجرد گفت: حمایت‌های خیرین نیک‌اندیش، صدقه جاریه بوده و در حمایت از نیروهای مسلح و خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ، همکاری خوبی داشته‌اند.

فرمانده مرکز آموزش مهندسی نزاجا نیز در این آیین ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد و همراهی خیرین نیک‌اندیش گفت: نیروهای مسلح نیز برای دفاع از میهن اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.