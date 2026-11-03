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در شهرستان خوانسار سالانه بیش از ۸۰۰ تن عسل تولید میشود و این شهرستان رتبه سوم استانی را در تولید این محصول دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتحادیه عسل فروشان شهرستان خوانسار با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵۰ نفر زنبوردار گفت: از هرکندو به طور متوسط ۶ تا ۱۰ کیلوگرم عسل طبیعی برداشت میشود.
مسعود اسدی افزود: از این زنبورستانها به غیر از عسل محصولات مهم و با ارزش دیگری، چون موم، بره موم، زهر زنبور، گرده گل و ژل رویال که بسیار با ارزش و مفید است به دست میآید.
وی گفت: ۸۰ کارگاه بسته بندی سنتی و صنعتی در خوانسار روزانه ۳۰ تن عسل را در بسته بندی میکنند و علاوه بر صادرات داخلی، عسل خوانسار به خارج از کشور نیز صادر میشود.