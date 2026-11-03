به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتحادیه عسل فروشان شهرستان خوانسار با اشاره به فعالیت بیش از ۴۵۰ نفر زنبوردار گفت: از هرکندو به طور متوسط ۶ تا ۱۰ کیلوگرم عسل طبیعی برداشت می‌شود.

مسعود اسدی افزود: از این زنبورستان‌ها به غیر از عسل محصولات مهم و با ارزش دیگری، چون موم، بره موم، زهر زنبور، گرده گل و ژل رویال که بسیار با ارزش و مفید است به دست می‌آید.

وی گفت: ۸۰ کارگاه بسته بندی سنتی و صنعتی در خوانسار روزانه ۳۰ تن عسل را در بسته بندی می‌کنند و علاوه بر صادرات داخلی، عسل خوانسار به خارج از کشور نیز صادر می‌شود.