به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، سردار طیبی در تجمع شبانه مردم بندرعباس افزود: اقتدار ایران اسلامی برای جهانیان ثابت شده است و در این برهه حساس تاریخی، قدرت‌های پوشالی را در هم کوبید.

وی افزود: استکبار جهانی حمایت کننده دشمن در جنگ تحمیلی ۸ ساله، دوازده روزه و نبرد هرمز بود، اما هر روز زبون‌تر از قبل شد.

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رئیس اداره بسیج ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: رزمنده‌های اسلام و مردم مبعوث شده با حضور در میدانها، پرچم اسلام را برای همیشه در منطقه به اهتزاز در می‌آورند.