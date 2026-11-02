راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» روز چهارشنبه در سراسر استان مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران گفت: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال با شعار «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» روز چهارشنبه در سراسر استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام اصغری با اشاره به اینکه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح در سراسر استان آغاز می‌شود افزود: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در مرکز استان از چهارراه ابن شهر آشوب تا میدان شهدای ساری برگزار می‌شود

وی بر ضرورت مشارکت گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان و قشر‌های مختلف مردم در این مراسم تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی تصریح کرد: حضور مستمر و پرشور مردم نشان می‌دهد که آنان همچنان بر باور‌ها و آرمان‌های خود پایبند هستند و در حمایت از نظام و انقلاب حضوری فعال دارند.