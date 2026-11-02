هفت حفاری که در محوطه یکی از قلعه‌های تاریخی دامغان اقدام به حفاری کرده بودند، هر یک به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: در پی شکایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان سمنان علیه ۷ نفر به اتهام مشارکت در حفاری غیرمجاز به‌منظور دستیابی به اشیای تاریخی در قلعه‌ای در شهرستان دامغان، این پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان دامغان رسیدگی شد و دادگاه با احراز بزه انتسابی، هر یک از متهمان را به سه سال حبس تعزیری و ضبط آلات و ادوات حفاری محکوم کرد.

یدالله یحیی‌پور افزود: با توجه به فقدان سابقه کیفری مؤثر و جبران خسارت وارده از سوی متهمان، اجرای مجازات حبس به مدت دو سال تعلیق شده است.

دادگاه با استناد به ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حکم محکومیت متهمان را صادر کرده است.

هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی، مطابق قانون ممنوع بوده و با مرتکبان برخورد قضایی می‌شود

دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تعرض یا تخریب آثار تاریخی استان را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند.