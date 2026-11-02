

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی گفت: این پدیده بیشتر در حاشیه رودخانه‌ها و مناطقی که رطوبت بالاتری دارند، شکل گرفته و پیش بینی این است که با افزایش تابش خورشید این پدیده کاهش یابد.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه پیش بینی کرد : هوای استان همچنان تا روز چهارشنبه، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات ابری با وزش باد، در برخی نقاط همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی احتمال بارش، امروز در نیمه جنوبی و نواحی شرقی، فردا (دوشنبه) در نیمه شمالی و در روز چهارشنبه در نیمه غربی استان بیشتر به نظر می‌رسد.

به دنبال این وضعیت، در دو روز پایانی هفته، تقویت شرایط ناپایدار در جو منطقه، ضمن تشدید وزش باد، سبب بارندگی و رعدوبرق در غالب نقاط استان خواهد شد.

همچنین متوسط دمای هوای که تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ در روزهای پنجشنبه و جمعه به طور نسبی کاهش می‌یابد.





