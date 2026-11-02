به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی فاز نخست ساخت بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری، تأکید کرد که بهره‌گیری از ابزار‌های مالی نوین، نظیر مالیات نشاندار می‌تواند سرعت تکمیل این طرح عظیم و پایان دادن به چالش‌های نیمه‌تمام در بخش درمان استان را افزایش دهد.

محمد صادق رضایی با تبیین ابعاد این طرح بزرگ، اظهار داشت: بیمارستان ۳۴۰ تختخوابی فعلی، تنها بخشی از یک طرح جامع و استراتژیک ۱۱۰۳ تختخوابی است. این مرکز قرار است به عنوان بیمارستان مرکزی استان، تمامی نیاز‌های بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی را در قالب بخش‌های توسعه‌ای پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه دو سال گذشته با اعتبارات قابل توجهی برای این طرح هزینه شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تورمی و چالش‌های موجود، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی مردم از طریق طرح مالیات نشاندار، می‌تواند موتور محرک تکمیل این طرح بزرگ باشد.

رضایی در پایان با ابراز امیدواری از روند پیشرفت کار، تصریح کرد: هدف ما این است که عملیات ساخت بیمارستان آیت‌الله طبرسی تا پایان سال جاری به اتمام برسد و در سال آینده، فرآیند تجهیز تجهیزات پیشرفته در آن با جدیت دنبال شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات درمانی در سطح استاندارد به مردم استان ارائه گردد.

زینب دیوارگر گزارش می دهد.