وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با استقبال مقامات استانی وارد آدربایجان شرقی شد. بازدید از آثار تاریخی، مجموعه‌های گردشگری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرستان میانه و ترکمنچای از برنامه‌های سفر یک‌روزه سیدرضا صالحی‌امیری است.

بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری میانه و ترکمنچای

بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری میانه و ترکمنچای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه سیدرضا صالحی‌امیری در این سفر بر بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان میانه و بررسی طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری متمرکز است.

بازدید از طرح گردشگری آلاداغلار و شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این شهرستان است. همچنین آیین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر، دیگر بخش‌های برنامه سفر صالحی‌امیری به آذربایجان‌شرقی را تشکیل می‌دهد.